Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мир

Саммит G20 в Японии: Путин и Трамп будут говорить об Украине

Украина будет одной из главных тем на встрече президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита стран G20, который начнется завтра в японской Осаке.

Переговоры подтвердили в Белом доме, уточнив, что они начнутся в 14 часов по местному времени. Другие темы – Сирия и Венесуэла.

Читайте: G20: Меркель, Трюдо и Макрон призвали Путина освободить захваченных на Азове моряков

В Осаке чрезвычайно усилили меры безопасности. Туда начали съезжаться участники саммита. Японский премьер Синдзо Абэ уже провел первые встречи с гостями. В частности, с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Всего на саммите планируют обсудить широкий круг вопросов – экономику, торговлю, инвестиции, энергетику, охрану окружающей среды, трудоустройство, инновации и усиление роли женщин в современном мире.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Кремле подтвердили дату встречи Путина и Трампа на саммите G20.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Саммит G20 2019: чего ждать Украине после встречи Трампа и Путина
У всех есть дети, верните их родителям! Зеленский обратился к Путину
В Кремле подтвердили дату встречи Путина и Трампа на саммите G20
Баканов прибыл в США для подготовки встречи Зеленского с Трампом
Протесты в Тбилиси: Россия закрывает рейсы и останавливает продажу туров в Грузию
Трамп отменил удар по Ирану за 10 минут до запуска ракет
Многочасовой стендап: фотожабы на прямую линию с Путиным
Вопрос в центре внимания – Путин об освобождении политзаключенных

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка