Саммит G20 в Японии: Путин и Трамп будут говорить об Украине

Украина будет одной из главных тем на встрече президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита стран G20, который начнется завтра в японской Осаке.

Переговоры подтвердили в Белом доме, уточнив, что они начнутся в 14 часов по местному времени. Другие темы – Сирия и Венесуэла.

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В Осаке чрезвычайно усилили меры безопасности. Туда начали съезжаться участники саммита. Японский премьер Синдзо Абэ уже провел первые встречи с гостями. В частности, с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Всего на саммите планируют обсудить широкий круг вопросов – экономику, торговлю, инвестиции, энергетику, охрану окружающей среды, трудоустройство, инновации и усиление роли женщин в современном мире.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Кремле подтвердили дату встречи Путина и Трампа на саммите G20.

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