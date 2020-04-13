Самоизоляция за городом: как соблюдать карантин на даче

Самоизоляция — на даче. Многие украинцы, которые имеют загородные дома, давно туда переехали. Особенно те, кто работает удаленно, в декрете, на пенсии, или люди за 60, которым самоизоляция — обязательна.

А для тех, у кого нет возможности выехать за город на дачу, инфекционисты советуют больше времени проводить хотя бы на балконе и заботиться о чистоте воздуха в собственном доме.

Как на даче соблюдать карантин и почему о своей безопасности не стоит забывать даже на свежем воздухе — смотрите в сюжете Константина Мельникова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что социологи составили рейтинг занятий украинцев на карантине.

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