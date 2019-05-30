Самодельная сирена и 7 кругов на всех: безопасны ли экскурсионные теплоходы в Киеве

На киевском речном вокзале уже почти месяц сезон экскурсий. Правда, курсируют в основном раритеты.

Игорь Алексеевич работает капитаном 10 лет. Признает – чаще ремонтируют механику. Она еще с советских времен. Среди нового оборудования в рубке – только навигатор и радиостанция.

Сирена на судне не работает, в случае чрезвычайной ситуации приходится кричать, звать на помощь по радиостанции или с мобильного телефона. Также на носу судна есть спасательный колокол, если связь не работает совсем. Сам колокол тоже особенный – самодельный, из огнетушителя.

Неподалеку два спасательных плавсредства с советских времен. Каждый рассчитан на 14 человек. Для спасения пассажиров – 7 спасательных кругов, хотя по нормам должно быть не менее 8.

Самая большая надежда в чрезвычайных ситуациях на спасательные жилеты. По норме их должно быть на 10% больше, чем пассажиров. Здесь могут взять на борт 90 человек, жилетов 110. Все спасательные жилеты старые, только у капитана самый новый, потому что он его еще не использовал.

Сертификатов на жилеты на судне нет. Документы в офисе перевозчика, уверяет капитан. Детских жилетов на судне только 10, сохраняют их на видном месте и только на нижней палубе. И хотя им уже почти по 20 лет, экипаж убеждает, они пригодны.

Также на судне 7 огнетушителей и ящик с песком.

Ни одного инструктажа по технике безопасности с пассажирами не на одном из судов не проводят. Говорят, экскурсия часовая и времени на это нет. Да и сами члены экипажа не сразу ориентируются, что делать в случае паники на борту.

Читайте: 17 дней в лесу с переломом ноги. На Гавайях туристка выжила после падения со скалы

За не устранение замечаний предусмотрено административное наказание. Капитана максимум могут лишить права управлять судном на год, а перевозчик заплатит только 850 гривен штрафа.

Напомним, в Будапеште на реке Дунай перевернулся катер с туристами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.