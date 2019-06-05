Самоуправление в стоматологии: идея Игоря Ященко на Новых лидерах 2

Четыре года назад он создал Тризуб-Дентал – стомАТОлогию почти на передовой. С большими буквами АТО. Здесь бесплатно лечат военнослужащих ВСУ, добровольцев, волонтеров, помогали и местным.

В стоматологии современное оборудование, все необходимые медикаменты, лучшие врачи Украины. За 4 года волонтерами здесь были две сотни врачей. Помогли они более 35 тыс. пациентам.

Основатель Тризуб-Дентал Игорь Ященко пошел на проект Новые лидеры, чтобы привлечь внимание к необходимости самоуправления в стоматологической отрасли.

В начале войны Игорь Ященко – запорожский бизнесмен, как все волонтеры, возил военным одежду, еду, лекарства. Особенно часто воины заказывали таблетки от зубной боли. И сначала Игорь покупал такие лекарства.

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Игорь и его друзья-дантисты начали интересоваться, есть ли стоматология в армии. Выяснилось, что да. Правда, в упадке из-за недостаточного финансирования и устаревших протоколов, как и все, что связано с армией.

Оборудование и медикаменты покупают за пожертвования. Врачи работают бесплатно. Часто, чтобы приехать, берут отпуска на работе. Приезжают и специалисты, известные за рубежом. Многие из дантистов отбыли здесь по несколько ротаций.

Стоматологическую отрасль нужно реформировать. Чтобы привлечь внимание к этому, Игорь Ященко подал заявку на участие в проекте Новые лидеры. Из-за коррупции высших стоматологических чиновников дантисты зарабатывают деньги в конвертах, а могли бы получать высокую зарплату и отчислять налоги. Стоматологии нужно самоуправление. Такое, как в Тризуб-Дентал. Без начальников и гор ненужных отчетов проект существует уже четыре года.

К слову, Факты ICTV рассказывали об идее Оксаны Жолнович на Новых лидерах 2.

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