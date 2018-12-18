Samsung Home в Киеве: магазин, где можно протестировать товары для дома

В эти выходные в Киеве открылся инновационный магазин Samsung Home, где можно не только увидеть товары для дома, а и протестировать их.

В магазине представлено бытовую технику, каждый желающий может протестировать и понять, как удобно соединяются между собой устройства компании, и облегчают жизнь владельцев.

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Представители компании уверены, что такое пространство позволит получить положительные эмоции и заглянуть в будущее.

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Опубликовано Декабрь, 18 в 19:57



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