Samsung Home в Киеве: магазин, где можно протестировать товары для дома

В эти выходные в Киеве открылся инновационный магазин Samsung Home, где можно не только увидеть товары для дома, а и протестировать их.

В магазине представлено бытовую технику, каждый желающий может протестировать и понять, как удобно соединяются между собой устройства компании, и облегчают жизнь владельцев.

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Представители компании уверены, что такое пространство позволит получить положительные эмоции и заглянуть в будущее.

Ранее Факты ICTV писали, как выбрать смартфон – советы эксперта.

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