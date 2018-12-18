Samsung Home в Киеве: магазин, где можно протестировать товары для дома
В эти выходные в Киеве открылся инновационный магазин Samsung Home, где можно не только увидеть товары для дома, а и протестировать их.
В магазине представлено бытовую технику, каждый желающий может протестировать и понять, как удобно соединяются между собой устройства компании, и облегчают жизнь владельцев.
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Представители компании уверены, что такое пространство позволит получить положительные эмоции и заглянуть в будущее.
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2018-12-18
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