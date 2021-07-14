Санкции против режима Лукашенко: еще пять стран отказались от импорта из Беларуси
Албания, Исландия, Норвегия, Северная Македония и Черногория присоединились к санкциям Евросоюза против режима Лукашенко.
Они ввели ограничения на импорт из Беларуси нефтепродуктов, удобрений и табачных изделий.
Александр Лукашенко традиционно ищет спасения у Владимира Путина. Их встреча 13 июля продолжалась более пяти часов.
Договорились, что за газ в следующем году Минск будет платить столько же, как и в 2021 году.
Кроме того, президент Российской Федерации окажет Лукашенко кредитную поддержку, чтобы компенсировать налоги, которые Россия ввела на нефть. Беларусь оценила их в $11 млрд на ближайшие три года.
Согласно анонсу, политики намеревались также обсудить реализацию крупных совместных проектов, работу министерств по строительству союзного государства и якобы попытку Запада расшатать ситуацию в Беларуси.
Однако подробности этой части разговора не обнародуют.
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