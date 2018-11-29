Санкции против России и газопоток: о чем говорили Гройсман и Меркель в Берлине

На немецкие инвестиции в Украину – большие надежды. Чиновники призывают вкладывать деньги в автомобилестроение, железную дорогу и инфраструктуру портов. Премьер говорит: люди у нас работящие. И лучше давать им работу в Украине, чем умножать количество работников за границей. Параллельно, Владимир Гройсман успокаивает: военное положение инвестициям не угрожает. А дальше говорит о политике. Киев стремится получить помощь Берлина на дипломатическом фронте, чтобы быстрее освободить захваченных русскими моряков.

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Вопрос моряков канцлер Германии нарушит в Аргентине, где встретится с Путиным. Санкции против России тоже снимать нельзя, говорит Меркель. Только так Кремль можно удержать от давления на окружающие страны.

А вот с Северным потоком ситуация неоднозначна. Отказываться от очередного газопровода в обход Украины Германия не готова. Однако, обещает способствовать, чтобы в нашу ГТС заходили определенные объемы голубого топлива. Также Германия обещает позаботиться об украинской энергоэффективности. Потому что, несмотря на высокие тарифы, украинцы не слишком енерегоощадны. Зато состоятельные немцы считают каждую копейку – здесь почти каждый дом проверяет энергоаудитор.

К слову, агрессия в Азовском море: Россия отказалась от встречи.

Опубликовано Ноябрь, 29 в 17:03



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