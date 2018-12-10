Санкции за псевдо-выборы и агрессию на море: что может потерять Россия после решения Совета ЕС

Как наказать Россию за действия в Азове и помочь Украине справиться с морской блокадой? Евросоюз, кажется, нашел ответ: санкции и деньги.

Первый сигнал о том, что санкции будут усиливаться раздался с началом заседания Совета ЕС. Евросоюз наказывает за псевдо-выборы на Донбассе. Шаг следующий – санкции за Азов.

В самой большой партии Европарламента предлагают закрыть европейские порты для российских судов. Дебаты по этому поводу как раз состоятся во вторник.

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Но теперь Евросоюз говорит еще и о деньгах – деньги для инфраструктурных объектов на Донбассе. Министр иностранных дел Украины – его специально пригласили в Брюссель услышать о ситуации – даже привез предложения куда и на что потратить.

И если следующие санкции против России еще в процессе обсуждени, то идея поддержать Украину валютой министрам иностранных дел стран Евросоюза – понравилась.

К слову, Факты ICTV рассказывали о пересмотре условий безвиза ЕС с Украиной.

Опубликовано Декабрь, 10 в 21:10



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