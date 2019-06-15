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Факты / Видео / Украина

Саперы обезвредили запрещенные ПМН-2 возле Марьинки

На передовой насчитали уже 8 вражеских обстрелов. К счастью, наши армейцы не пострадали.

Улучшение тактического положения нашими военными на участке фронта возле Марьинки позволит местным отдохнуть от войны, ведь крайние улице города, которые выходят на Донецк, остались глубоко в тылу. Хотя до сих пор местные жители не решаются ремонтировать свои заборы и усадьбы.

Страх от войны не отпустит еще долго.

Кроме обстрелов на защитников Марьинки и гражданских жителей подстерегает еще одна опасность. Во время зачистки серой зоны и обустройство новых позиций, украинские армейцы обнаружили и обезвредили противопехотные мины ПМН-2.

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То, что Марьинка остается одной из самых горячих точек на карте ООС подтвердили и последние события. Опять враг усилил свои позиции снайперами.

К слову, на Светлодарской дуге сохраняется напряжение.

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