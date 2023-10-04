СБУ объявила подозрение оккупанту | Репортаж на линии огня | Новости Факты ICTV за 04.10.2023

— СБУ сообщила о подозрении оккупанту, убивавшему мирных жителей Бучи;

— Репортаж с передовой;

— Обстрел Херсонской области 04.10.2023 — 10 российских авиабомб по Бериславскому району;

— Возведение Генштаба ВСУ;

— Споры в Конгрессе США;

— Неожиданное заявление республиканца Майка Пенса;

— Заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра;

— В сельской школе в Киевской области обустроили укрытие более 700 квадратных метров;

– Укрзализныця запускает новый поезд Львов-Варшава.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 16:00 (04.10.2023).

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.