Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
СБУ объявила подозрение оккупанту | Репортаж на линии огня | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
— СБУ сообщила о подозрении оккупанту, убивавшему мирных жителей Бучи;
— Репортаж с передовой;
— Обстрел Херсонской области 04.10.2023 — 10 российских авиабомб по Бериславскому району;
— Возведение Генштаба ВСУ;
— Споры в Конгрессе США;
— Неожиданное заявление республиканца Майка Пенса;
— Заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра;
— В сельской школе в Киевской области обустроили укрытие более 700 квадратных метров;
– Укрзализныця запускает новый поезд Львов-Варшава.
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