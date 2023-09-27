Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
СБУ взялась за адвоката Медведчука и Шария | Князев в СИЗО, но… Новости Факты ICTV за 27.09.2023
— На Бахмутском направлении есть успехи – Евлаш;
— Русские начали новое судилище над Героями Мариуполя из полка Азов;
— СБУ сообщила о подозрении адвокату Медведчука и Шария Валентину Рыбину;
— Никогда не голосовал за Путина, но на войну пошел: интервью с воякой РФ;
— Экспредседателя Верховного суда Украины Князева оставили в СИЗО, но есть нюанс;
— ДБР раскрыли преступную схему уклонения от мобилизации в Запорожье;
— Реабилитация украинским кино: в Прикарпатье ВСУ лечили показом фильма “Довбуш”;
— 1 октября 2023 года – масштабная минута молчания.
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