СБУ взялась за адвоката Медведчука и Шария | Князев в СИЗО, но… Новости Факты ICTV за 27.09.2023

— На Бахмутском направлении есть успехи – Евлаш;

— Русские начали новое судилище над Героями Мариуполя из полка Азов;

— СБУ сообщила о подозрении адвокату Медведчука и Шария Валентину Рыбину;

— Никогда не голосовал за Путина, но на войну пошел: интервью с воякой РФ;

— Экспредседателя Верховного суда Украины Князева оставили в СИЗО, но есть нюанс;

— ДБР раскрыли преступную схему уклонения от мобилизации в Запорожье;

— Реабилитация украинским кино: в Прикарпатье ВСУ лечили показом фильма “Довбуш”;

— 1 октября 2023 года – масштабная минута молчания.

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