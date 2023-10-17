Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
СБУ поймали предательницу в Херсоне | Результат выборов в Польше | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
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