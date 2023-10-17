СБУ поймали предательницу в Херсоне | Результат выборов в Польше | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023

— Россияне выпустили 9 авиабомб по Херсонщине: какие последствия

— В Херсоне местная жительница корректировала российские воздушные атаки

— За средства, собранные через платформу UNITED24, закупили автомобили скорой медицинской помощи

— Пограничники получили мощную партию медицинской техники и оборудования от Нидерландов

— Руководитель медицинской службы в 102 бригаде ТРо: история стоматолога из Ивано-Франковска

— Уничтожены две артиллерийские установки россиян под Бахмутом

— Выборы в Польше: как это повлияет на помощь Украины

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV – последние новости Украины и мира по выпуску за 23:00 (16.10.2023).

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.