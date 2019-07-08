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Sea Breeze-2019: Россия снова пробовала провоцировать эсминец США

После аннексии Крымского полуострова Россией, когда большинство флота забрал агрессор, Военно-морские силы Украины вынуждены были восстанавливать снова. За последние 5 лет, с помощью партнеров, количество кораблей начало увеличиваться. В прошлом году Соединенные Штаты Америки бесплатно передали корабли типа Айленд Украине, а вскоре появятся еще 2 катера.

Американский эсминец Карни – основная единица американского флота и НАТО. За последний год он уже в пятый раз заходит в Черноморскую акваторию и это знак поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. Корабль оборудован ракетами АСРОК и Стандарт-2, противокорабельной установкой Гарпун, зенитной и артиллерийским оружием. Сейчас на корабле несут службу 300 моряков, из них 60 женщины.

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Когда Карни заходил к Черному морю, чтобы принять участие военно-морских учениях Си Бриз, за ​​ним следил корабль Российского флота Сметливый. И это не первая выходка агрессора. Накануне северо-восточный сосед заблокировал один из квадратов акватории, где должны были проходить международные маневры.

Частые визиты американских фрегатов до кризисного Черного моря – это твердая поддержка украинской территориальной целостности и суверенитета, уверяет посол США в Украине.

Украинское правительство впервые обратился с запросом в США по поводу приобретения военного оборудования по спецпрограмме тамошнего правительства, а вскоре отечественный флот пополнится двумя патрульными кораблями типа Айленд, которые американское правительство передал Украине бесплатно.

Напомним, Sea Breeze 2019 стартовал в Одессе 1 июля. Совместные украино-американские военно-морские учения продлятся две недели.

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