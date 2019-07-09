Sea Breeze 2019: в Николаеве отрабатывали воздушные маневры

Активная фаза украино-американских учений Sea Breeze 2019 началась сегодня в Николаеве на аэродроме ВСУ Украины. По легенде, в небо к опасному району, которому грозит захват другой страной, поднялись два десятка летательных аппаратов. Главная задача – обеспечить безопасность военным путем.

Свое мастерство в небе демонстрировали бронированные дозвуковые штурмовики СУ-25. Одним из первых отрабатывали высадку спасательной парашютно-десантной группы, которая должна точно приземлиться в точке, где случилась беда. Показательный полет совершили и вертолеты МИ-14, предназначенные для поиска и уничтожения подводных лодок.

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Также военные продемонстрировали подъем и эвакуацию спасательной группой поврежденного в опасной зоне самолета. Парные маневры отрабатывали и военно-транспортные самолеты АН-26 и сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик СУ-24. А в конце воздушного компонента в небо поднялся американский патрульный самолет Boeing P-8 (Посейдон).

К воздушному компоненту Sea Breeze привлекли 13 самолетов и 10 вертолетов. После Николаева украино-американские учения снова передислоцируются в Одессу и продлятся до конца недели.

К слову, Факты ICTV рассказывали о втором дне учений Sea Breeze.

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