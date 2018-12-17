Секонд-хенд вместо укрытия: в каком состоянии бомбоубежища в Запорожье

Военное положение обязывает украинские города тщательно проверить состояние защитных сооружений. Речь идет и о капитальных бомбоубежищах, построенных в далеких 60-х, и об обычных подвалах многоэтажек, которые тоже пригодны для защиты населения.

В Запорожье местная власть отчитывается почти о 100% готовности таких объектов. Но быстро попасть в укрытие, расположенное в подвале 9-этажки не удается. Ключи от таких объектов у мастеров управляющих компаний, а их еще надо найти. И замки поддаются не сразу.

Требования к таким объектам простые. Главное, чтобы было светло, сухо, и обязательно прочищенная вентиляция.

В укрытие специалисты советуют брать с собой документы, фонарик, запасы воды и пищи, хотя бы на один день и теплые вещи.

Чиновники уверяют, почти все из более трех тысяч подвалов Запорожья готовы выполнять роль бомбоубежищ. Однако по расследованиям активистов – далеко не все укрытия соответствуют элементарным требованиям. В некоторые просто страшно спускаться.

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В коммунальной собственности областного центра капитальных объектов укрытия тридцать два. Другие – в частной собственности или отданы в аренду под кафе или магазины. Например, в одном из крупнейших хранилищ в центре Запорожья расположен секонд-хенд.

Ранее Факты ICTV писали о бомбоубежищах Николаева: хватит ли на всех и как обустроены.

Опубликовано Декабрь, 17 в 19:46



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