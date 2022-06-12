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Секретная отчаянная операция: как украинские бойцы и 80-летний электрик вывозили снаряды из-под носа врага

Кристина Величанская Кореспондентка Факти ICTV

Вместо того, чтобы спешно убегать от войны семь отчаянных мужчин из Житомира 25 февраля двумя грузовиками поехали на стратегически важную задачу.

Они добрались до складов с вооружением, в нескольких километрах от которых уже были позиции российских войск, и успели вывезти почти все. Под постоянной угрозой авиа и ракетных обстрелов вывозили снаряды для украинских Стугн, Корсаров, Нептунов и системы залпового огня Ольха.

— Я пришел к своим ребятам и говорю: Ребята, есть работа, но работа очень рискованная. Объяснил им ситуацию, и все сказали однозначно, что едем, — вспомнил житомирянин Виктор Олейник.

Мужчины знали, на эти цеха уже охотились оккупанты. Из-за вероятности захвата и ракетных ударов по военным объектам, были мизерные шансы даже добраться до предприятия. Но они доехали и начали грузить.

– Когда война в стране, может прилететь в любой момент. Мы понимали, что есть опасность, что можем не вернуться, но мы поехали, — сказал житомирянин Дмитрий Мосийчук.

Угроза была не только с неба, поскольку во время первых рейсов экипаж встретил на своем пути российскую ДРГ.

– В принципе, мы уже должны были по ним стрелять, но было неудобно, потому что водитель сидел сбоку. Мы по рации сразу передаем фуре: Сергей, дави их. И Сергей на повороте зажимает этот бус, и мы колонной проходим на скорости. Чудо произошло, — рассказал Вадим Олейник.

Мужчинам удалось вывезти более тысячи ракет в противотанковые комплексы Стугна и Корсар.

Потом было еще шесть выездов – по ракеты в систему залпового огня Ольха и комплектующие к Нептунам. Не повезло разве оккупантам – били по уже пустым складам.

Операция удалась благодаря еще одному герою – 80-летний дедушка, когда-то работавший на складе электриком, под постоянными обстрелами руководил краном. Так отгрузили 250-килограммовые снаряды в Ольху.

– Он подбегает к двери, держится за сердце, и говорит: Все, ребята, не могу. Я понимаю, что нужно грузить, говорю: Дед, надо, идем, у меня двое детей, ты уже старенький, но давай – вместе мы сейчас все сделаем, – рассказал Виктор Олийник.

А после загрузки еще почти два десятка километров по трассе Киев-Ковель — в то время этот отрезок дороги активно простреливали российские войска, впрочем, другого пути не было. Заполненные боеприпасами грузовики ехали медленно и с выключенным светом.

Мужчины говорят, теперь самое приятное для них – смотреть видео с передовой, где их боеприпасы уничтожают российскую технику и приближают нашу победу.

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