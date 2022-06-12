Секретная отчаянная операция: как украинские бойцы и 80-летний электрик вывозили снаряды из-под носа врага

Вместо того, чтобы спешно убегать от войны семь отчаянных мужчин из Житомира 25 февраля двумя грузовиками поехали на стратегически важную задачу.

Они добрались до складов с вооружением, в нескольких километрах от которых уже были позиции российских войск, и успели вывезти почти все. Под постоянной угрозой авиа и ракетных обстрелов вывозили снаряды для украинских Стугн, Корсаров, Нептунов и системы залпового огня Ольха.

— Я пришел к своим ребятам и говорю: Ребята, есть работа, но работа очень рискованная. Объяснил им ситуацию, и все сказали однозначно, что едем, — вспомнил житомирянин Виктор Олейник.

Мужчины знали, на эти цеха уже охотились оккупанты. Из-за вероятности захвата и ракетных ударов по военным объектам, были мизерные шансы даже добраться до предприятия. Но они доехали и начали грузить.

– Когда война в стране, может прилететь в любой момент. Мы понимали, что есть опасность, что можем не вернуться, но мы поехали, — сказал житомирянин Дмитрий Мосийчук.

Угроза была не только с неба, поскольку во время первых рейсов экипаж встретил на своем пути российскую ДРГ.

– В принципе, мы уже должны были по ним стрелять, но было неудобно, потому что водитель сидел сбоку. Мы по рации сразу передаем фуре: Сергей, дави их. И Сергей на повороте зажимает этот бус, и мы колонной проходим на скорости. Чудо произошло, — рассказал Вадим Олейник.

Мужчинам удалось вывезти более тысячи ракет в противотанковые комплексы Стугна и Корсар.

Потом было еще шесть выездов – по ракеты в систему залпового огня Ольха и комплектующие к Нептунам. Не повезло разве оккупантам – били по уже пустым складам.

Операция удалась благодаря еще одному герою – 80-летний дедушка, когда-то работавший на складе электриком, под постоянными обстрелами руководил краном. Так отгрузили 250-килограммовые снаряды в Ольху.

– Он подбегает к двери, держится за сердце, и говорит: Все, ребята, не могу. Я понимаю, что нужно грузить, говорю: Дед, надо, идем, у меня двое детей, ты уже старенький, но давай – вместе мы сейчас все сделаем, – рассказал Виктор Олийник.

А после загрузки еще почти два десятка километров по трассе Киев-Ковель — в то время этот отрезок дороги активно простреливали российские войска, впрочем, другого пути не было. Заполненные боеприпасами грузовики ехали медленно и с выключенным светом.

Мужчины говорят, теперь самое приятное для них – смотреть видео с передовой, где их боеприпасы уничтожают российскую технику и приближают нашу победу.

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