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Секреты бизнеса таксистов: кто такие бомбилы и кто их крышует

Свой профессиональный праздник отмечают таксисты. Сколько точно водителей, которые зарабатывают перевозками пассажиров подсчитать невозможно. Только в Киеве по неофициальной информации их 50 тысяч.

Большинство не только без лицензии, но часто без элементарной культуры. Они лучше разбираются в политике и знают, как управлять страна, но при этом часто не могут выучить города, в которых работают.

На вокзале среди таксистов своя жесткая конкуренция за клиента. О крышевание этого на самом деле прибыльного бизнеса здесь в голос не говорят. Таксисты пытаются держаться группами.

ЧитайтеКак таксисты обманывают пассажиров: примеры махинаций

Стихийных таксистов в народе называют бомбилами.

К слову, 99% перевозчиков работают нелегально.

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