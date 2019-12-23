Селам на Харьковщине с 1 января грозит газовый апокалипсис

Двум десяткам сел в Волчанском районе Харьковской области грозит газовый апокалипсис – с 1 января эти населенные пункты могут остаться без отопления.

Волчанский район граничит с Россией и не подключен к единой газотранспортной системе Украины. Газ райцентр и села получают через ветку высокого давления с территории РФ. В случае прекращения транзита топлива со стороны России с 1 января 2020 года, прекратится и подача газа в жилые дома 16 тыс. украинцев.

С Шебелинки в советские времена Россия выкачала миллиарды кубометров газа, он согревал Москву и тогдашний Ленинград. Газотранспортную сеть построили удобной, прежде всего для Кремля. Трубы проложили с Шебелинки прямо к российским Курску, Брянску и Белгороду. А вот украинский Волчанск обошли – котельные района подключили к российскому газопроводу.

Харьковские чиновники насторожились, когда Путин начал строить Северный поток-2, а по-настоящему испугались в конце этого года, – за месяц до прекращения контракта на транспортировку российского газа в Европу желто-голубой трубой.

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Проект согласовали еще два года назад, но не начали из-за денег. Утвержденный бюджет в 400 млн Нафтогаз предлагал сократить вдвое за счет диаметра трубы. Но тогда газа на весь район не хватит, настаивали в области. Спорили до нынешней зимы. Теперь бросились срочно спасать ситуацию.

В многоэтажках Волчанска работает полсотни мастеров – усиливают электросеть. Потому что если газ отключат, она не выдержит перегрузки.

Сады, школы и больницы отапливают небольшие твердотопливные котельные. Городская на 1700 абонентов, пока работает на газе. Но в чрезвычайной ситуации готовы перейти на альтернативное топливо.

Областная власть обещает обеспечить частный сектор твердотопливными котлами. Но это опасно, считают в районе. Ведь из-за перегрузки электричество может аварийно отключаться, а котлы – взорваться.

Ситуация критическая. В районе надеются – в следующем году таки проложат украинскую трубу. Здесь подсчитали, за годы независимости жители оплатили Нафтогазу полмиллиарда гривен на развитие газотранспортной сети. И уверены, этого хватит для финансирования их проекта.

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