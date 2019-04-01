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Факты / Видео / Украина

Селфи, компромат и грязь: в КИУ назвали самые массовые нарушения на выборах президента

Гость студии Факты ICTV Алексей Кошель, председатель комитета избирателей Украины. Рассказал о массовых нарушениях на выборах Украины 2019.

Далее прямая речь:

Судебных исков не миновать?

Это традиционная особенность каждой избирательной кампании. К счастью, с предыдущими кампаниями, на этой многое удастся избежать. Потому что, несмотря на грязную избирательную кампанию, у нас был неплохой и качественный день голосования.

В чем была грязь этой кампании?

Грязь был в сообщениях национальной полиции по подозрение в подкупе, огромное количество конфликтов, скандалов, проявлений компромата. Но в день голосования системных нарушений не было.

Наиболее позорные нарушения?

Одна из ключевых проблем связана с работой участковых избирательных комиссий, когда они ставили отметки выбыл напротив отметки отдельных кандидатов, то есть руководствовались не законом, а по своему усмотрению. Таких фактов насчитали три. Голосовали также без документов, удостоверяющих личность, по студенческому билету.

Также было массово зафиксировано, когда избиратели фотографировались с бюллетенями и размещали их в социальные сети. Это касается также политиков. У одного из кандидатов на пост президента Украины, городского головы Житомира, которые вчера публично демонстрировали заполнении бюллетеня.

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Не нужно делать эксперименты с избирательными бюллетенями. Избиратели вычеркивают, рисуют картинки, ставят подписи. В таких случаях избирательная комиссия принимает решение – этот бюллетень действительный или нет.

Ожидаемые результаты экзит-полов?

Для меня было удивление большой рейтинг господина Смешко по результатам экзит-полов. Он может рассчитывать на то, чтобы его политическая партия присутствовала в парламенте.

Большой рейтинг Владимира Зеленского – это большие показатели недоверия к институтам власти и к парламенту, и к президенту, и к кабинету министров. Но все будет зависеть во втором туре насколько Зеленский и Порошенко смогут обновить свои избирательные кампании, обновить свои стратегии.

Результаты голосования на выборах президента совпали с Вашими ожиданиями?

Результаты

К слову, Березовец рассказал, какие шансы Зеленского на победу во втором туре.

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