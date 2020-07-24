Село Залипье в Польше: как доехать и что посмотреть

Из-за эпидемии в Польше очень активно пропагандируют местный туризм, поощряют поляков путешествовать по своей стране и открывать интересные новые места. Одним из таких является небольшое село Залипье, вблизи Тарнова.

Когда-то там хозяйки начали украшать свои дома, и теперь они настоящее произведение искусства. Чтобы все увидеть, надо часа два-три. Это обычное село, а не музей под открытым небом, но люди с радостью покажут вам свои разрисованные дома.

Нет определенного образца, каждая хозяйка рисует, как подсказывает ей воображение и фантазия. У пани Богуславы рисовала мама, она это делает и ее дочери тоже фанаты этого дела. Говорит, что это и отдых, и возможность проявить себя.

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Ежегодно селяне готовятся к конкурсу под названием Мальована хата. Впервые его провели в 1948 году, чтобы морально поддержать поляков после Второй мировой войны. А с 1965 года — традиционно стали проводить ежегодно.

Из-за карантинных ограничений во многих странах украинцы в этом году вспомнили об отечественных курортах. Затока, Грибовка Одесской области — сейчас на пике популярности.

Есть и менее известные, но ничем не хуже места, среди таких и курорт Рассейка что в Татарбунарском районе Одесской области.