Сенат США одобрил оборонный бюджет: $300 млн на военную помощь Украине
Сенат США одобрил оборонный бюджет. Общая сумма – $738 млрд. 300 млн из них – на военную помощь Украине.
И в частности, на закупку летального оружия и расширение возможностей береговой охраны – береговые крылатые и противокорабельные ракеты.
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Также в документе говорится и о других мерах для сдерживания агрессии со стороны России. Среди них – запрет продажи Турции американских истребителей F-35 в ответ на закупку Анкарой у Москвы зенитно-ракетных комплексов.
Теперь принятый оборонный бюджет должен подписать Трамп.
К слову, названы две кандидатуры на должность посла США в Украине по данным СМИ.
2019-12-18
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