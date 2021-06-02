Сенаторы США в Киеве: о чем договорились и с кем встретились
Представители Демократической и Республиканской партий США 2 июня находятся с рабочим визитом в Киеве. Увеличение военной помощи Украине — одна из основных тем переговоров американских сенаторов с президентом Владимиром Зеленским.
Утром сенаторы почтили погибших на Донбассе — с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой посетили мемориал на Михайловской площади. После этого встретились с президентом Украины и министром обороны Андреем Тараном.
Во время онлайн-экскурсии по линии фронта сенаторы слушали людей из зоны боевых действий. Рассказ о реальной картине на Востоке придаст аргументов относительно необходимости предоставления оружия Украине. Высокие гости заверили — в плане бюджета США заложена помощь для Украины. Также они будут прилагать усилия, чтобы остановить запуск российского газопровода Северный поток-2.
— Мы считаем, что завершение проекта Северный поток-2 имеет и серьезные последствия для Украины, а также для энергетической безопасности Европы, ведь тогда Россия будет иметь мощное оружие. Поэтому мы и в дальнейшем будем искать пути, как повлиять на ситуацию, — заявила сенатор Демократической партии США Джейн Шахин.
ПДЧ для Украины
Ранее американский сенатор Крис Мерфи заявил, что предоставление Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО будет логическим шагом по присоединению Украины к Альянсу.
Другой сенатор Роб Портман заявил, что политические реформы могут ускорить этот процесс.