Сенсорное управление и экономный двигатель: в Николаеве модернизировали 40-летний тепловоз
Николаевские ремонтники впервые в стране модернизировали старый большой тепловоз. Машину выпустили 40 лет назад и она морально устарела.
После обновления по последнему слову техники, теперь это современный локомотив. Подобные работы выполняют только на предприятиях США и Европы.
Модернизация поможет оживить на 90% изношенный парк отечественных тепловозов, – надеются инженеры-новаторы. Ведь это вдвое выгоднее, чем покупать новые машины.
Подробности смотрите в сюжете Елены Горячевой.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что во Львове начали модернизацию советского танка Т-64.
2020-01-24
Теги: Поезд, потяги, УкрзализныцяЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.