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Факты / Видео / Украина

Сенсорное управление и экономный двигатель: в Николаеве модернизировали 40-летний тепловоз

Николаевские ремонтники впервые в стране модернизировали старый большой тепловоз. Машину выпустили 40 лет назад и она морально устарела.

После обновления по последнему слову техники, теперь это современный локомотив. Подобные работы выполняют только на предприятиях США и Европы.

Модернизация поможет оживить на 90% изношенный парк отечественных тепловозов, – надеются инженеры-новаторы. Ведь это вдвое выгоднее, чем покупать новые машины.

Подробности смотрите в сюжете Елены Горячевой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что во Львове начали модернизацию советского танка Т-64.

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