Безумная поддержка. Мать и дочь пленных украинских моряков выступили с трибуны ООН

Пленному Россией моряку Василию Сороке прооперировали раненую руку. До сих пор у него была сильная боль, но помощи в СИЗО не предоставляли. Сороку ранили россияне, когда обстреляли украинские корабли в Керченском проливе и взяли в плен 24 наших моряка. Украинцы называют себя военнопленными, с ними согласны и мировые организации, но Россия так не считает. Сейчас на Кремль продолжается международное давление – с требованием отпустить украинцев.

Родные пленных специально приехали в Америку, чтобы рассказать с трибуны ООН, как российская агрессия изменила их жизнь. Посыл прост: они не политики, а простые люди, и они только хотят, чтобы мир помнил их истории, истории 24 захваченных Россией моряков. Чем больше о них говорят – тем безопаснее будет их пребывания в российской тюрьме.

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При каждом удобном случае в Нью-Йорке Наталья Мокряк, мать пленного Романа Мокряка, командира судна Бердянск, и Ольга, дочь Андрея Опрыска, проводили маленькую акцию – разворачивали украинский флаг и держали кораблики, каждый из которых символизировал пленного украинского моряка. Под конец их пребывания этих корабликов осталось только два – остальные попросили женщины-участницы делегаций разных стран мира, чтобы провести такие же акции у себя дома.

Во время их пребывания в Нью-Йорке Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций признало, что арестованные Россией Украинские моряки могут считаться военнопленными и находятся под защитой Женевской конвенции по правам человека. Женщины не теряют надежды, что Россия, которая ставила подпись под этими международными законами, наконец-то будет уважать их. И ребята будут на свободе.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Порошенко обратился к генсеку ООН относительно освобождения украинских моряков.

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