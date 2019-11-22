Шаман и духи на передовой: как потусторонние силы помогают бойцам ООС

На Донбассе за минувшие сутки боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Били вблизи Невельского, Красногоровки и Водяного. Боевые травмы в результате обстрелов получили трое наших военнослужащих.

В районе разведения сил вблизи Богдановки и Петровского начался демонтаж блиндажей. Снесли уже два укрепления. Продолжается и разминирование.

Армеец с позывным Шаман шаманит на передовой на древнем инструменте и в шутку рассказывает как гуцульская дрымба или шаманский варган помогает ребятам в бою.

– Призываешь духов, даешь им команду, они идут работать, потом приходят и говорят, что все в порядке, врага усмирили, – рассказывает боец ​​ВСУ с позывным Шаман.

А усмирять есть кого. Напротив армейских позиций стоит захваченный боевиками цементный завод, бывшие ангары которого оккупационная армия превратила в укрепрайон.

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Опавшие листья в ноябре – проблема для армейцев на передовой и широкий фронт работ для вражеских снайперов. Но последние два дня ситуация кардинально изменилась. Против снайперов работает погода.

Кроме боевиков, Донбасс атакуют мощные ветры. Изменение погодных условий осложняет ситуацию на позициях. При обстреле украинские армейцы хуже слышат откуда стреляет оккупационная армия. При ветрах точность выстрелов уменьшается, но увеличиваются калибры. Вместо снайперов на поле боя выходят вражеске гранатометчики и минометчики.

Как только ветра на мгновение утихают, на линии соприкосновения начинает действовать особый порядок огня.

– У врага есть порядок стрельб – они начинают нас «драконить», выявляют наши огневые точки и уже бьют нацелено по ним, – говорит военнослужащий ВСУ с позывным Туман.

Вместе с увеличением калибров, боевики вернулись к практике применения противотанковых ракет. За прошедшие сутки стреляли по защитникам Шум, о расположении вражеских ПТРК известно и в окрестностях оккупированной Старомихайловки.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как на передовой бойцы ООС готовятся к зиме.

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