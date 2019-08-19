Шансов на спасение мало: Факты ICTV проверили отель Звезда в Одессе
Полиция продолжает расследовать пожар в одесском отеле Токио Стар. Среди других версий трагедии – неосторожное обращение с огнем и нарушение правил техники безопасности.
Правоохранители начали масштабные проверки и провели обыски на всех объектах, принадлежащих владельцу отеля Вадиму Черному. В частности, речь идет о еще одной гостинице Звезда.
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Отель Звезда расположен на улице Успенской – в туристическом центре Одессы.
В Звезде нету датчиков дыма, пожарной сигнализации и указателей на пожарный выход. Сам пожарный выход есть, но он закрыт. Также здание обшито пенопластом, который легко воспламеняется.
В коридорах отеля есть огнетушители, но просроченные – так могут просто не сработать.
В отеле Звезда номера есть даже в подвале. Хотя цены за номер стартуют здесь от 600 грн, но отовсюду свисают электропровода.
В прачечной Звезды, именно оттуда в отеле Токио Стар и начался пожар, нарушений не счесть.
Судя по инспекции, которую провели совместно с защитником прав потребителей Максимом Несмияновым, отель Звезда как минимум не соответствует нормам пожарной безопасности.
Во время обысков, которые проводит полиция после пожара в Токио Стар в Одессе, задержали трех человек.