Шансов на спасение мало: Факты ICTV проверили отель Звезда в Одессе

Полиция продолжает расследовать пожар в одесском отеле Токио Стар. Среди других версий трагедии – неосторожное обращение с огнем и нарушение правил техники безопасности.

Правоохранители начали масштабные проверки и провели обыски на всех объектах, принадлежащих владельцу отеля Вадиму Черному. В частности, речь идет о еще одной гостинице Звезда.

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Отель Звезда расположен на улице Успенской – в туристическом центре Одессы.

В Звезде нету датчиков дыма, пожарной сигнализации и указателей на пожарный выход. Сам пожарный выход есть, но он закрыт. Также здание обшито пенопластом, который легко воспламеняется.

В коридорах отеля есть огнетушители, но просроченные – так могут просто не сработать.

В отеле Звезда номера есть даже в подвале. Хотя цены за номер стартуют здесь от 600 грн, но отовсюду свисают электропровода.

В прачечной Звезды, именно оттуда в отеле Токио Стар и начался пожар, нарушений не счесть.

Судя по инспекции, которую провели совместно с защитником прав потребителей Максимом Несмияновым, отель Звезда как минимум не соответствует нормам пожарной безопасности.

Во время обысков, которые проводит полиция после пожара в Токио Стар в Одессе, задержали трех человек.

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