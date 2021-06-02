Шансы есть: могут ли Кремлю помешать завершить Северный поток-2

Российский газопровод Северный потка-2, построенный уже на 95%, является угрозой национального масштаба для Украины. Шансы на его достройку выросли из-за неожиданной избирательности американских ограничений, когда США отменили санкции против оператора Северного потока-2 и его председателя Матиаса Варнига.

С помощью морских газопроводов Россия стремится полностью обойти украинскую газотранспортную систему. Исторически именно украинская ГТС была основным маршрутом транзита российского газа в ЕС.

Но более десяти лет назад Россия начала обходить ее, прокладывая трубопроводы по дну Балтийского и Черного морей. Так появился сначала Северный, а потом еще и Турецкий поток. Все они забрали из украинского маршрута львиную долю транзита.

— Северный поток-2 может полностью заместить нашу систему и фактически Газпром может отказаться от транспортировки газа через Украину. Прямые потери у нас будут где-то не меньше $1,5 млрд, — говорит генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Однако Северный поток-2 составляет для Украины не только экономические, но и геополитические и даже риски, касающиеся безопасности. Ведь транзит газа является существенным предохранителем от прямой военной агрессии Кремля.

В то же время американские специалисты считают, что шансы на полноценное применение санкций против Северного потока-2 до сих пор есть. Они не исключают, что Белый дом стремится “похоронить” газопровод руками самой Германии.

По мнению экспертов, стоит только дождаться парламентских выборов, которые пройдут осенью, поскольку среди фаворитов гонки — Партия зеленых, которая официально выступает против газопровода.

Россияне ждать осени не настроены, поэтому упорно прокладывают трубу силами собственного флота. Поэтому чтобы не дать им завершить проект, Украина на высшем уровне должна мобилизовать своих западных партнеров, чтобы те применили прямые санкции.

Так, накануне Верховная Рада уже обратилась к Конгрессу США с просьбой ввести санкции против Северного потока-2.

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