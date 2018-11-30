Шапка, шарф и свитер: сколько стоит одеть семью зимой

Цены по сравнению с прошлым годом почти не изменились, рассказывают продавцы. Пуховик потянет на тысячу 5. Куртка в среднем – 1,5- 2 тыс.

Теплые штаны стоят примерно тысячу. Тоненькую кофточку можно найти и за 400. А за свитер придется выложить от 600 и до сколько не жалко.

Цены на шапки стартуют от 200 грн, на шарфы от 300. И вдвое дороже обойдутся, модные в этом сезоне, шарфы-одеяла.

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В интернете есть и дешевле, главное с размером не прогадать. Если покупка не горит, можно дождаться скидок, но продавцы не уверены, что нужный товар дождется вас.

Зимней обуви покупают меньше, говорит директор магазина. Берут уже не 2,3 пары разных стилей, а одну – классическую.

Цены на мужскую одежду и обувь не слишком отличаются. Почти столько же стоят и детские товары. Поэтому базовый набор теплых вещей на семью из трех человек потянет в среднем на 20 тыс.

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Опубликовано Ноябрь, 30 в 18:07



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