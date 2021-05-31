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Еще один самолет Ryanair совершил экстренную посадку из-за сообщения о бомбе

Еще один самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку из-за сообщения о бомбе. Самолет посадили в Берлине.

Борт летел из ирландского Дублина в польский Краков. На борту было 160 пассажиров. Самолет приземлился в аэропорту Берлина. Людей эвакуировали, борт и багаж осмотрели.

Взрывных устройств на борту не нашли. Пассажиров рейса отправили в Польшу на запасном самолете компании.

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В Минтрансе Беларуси объяснили, почему самолет Ryanair посадили в Минске

Отметим, 23 мая якобы из-за угрозы взрыва самолет Ryanair с сообщением Афины-Вильнюс посадили в Минске. Среди пассажиров был белорусский оппозиционер Роман Протасевич, которого в результате арестовали. Это вызвало международный скандал и закрытие воздушного пространства между Европой и Беларусью.

Украина и Беларусь

После принудительной посадки и задержания Протасевича Украина также прекратила авиасообщение с Беларусью.

Правительство приняло такое решение для безопасности украинских граждан. В то же время пересекать сухопутную границу между странами не запрещается.

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