Еще один отказ. Президент Хорватии не приедет на парад в Москву

Еще один президент отказался ехать на путинский парад Победы, который состоится 24 июня в Москве. Лидер Хорватии Зоран Миланович его не посетит. В хорватском посольстве объяснили, что у него сломался президентский самолет.

Ранее от присутствия на параде отказались канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Японии Синдзо Абэ. Не поедет даже друг Путина президент Чехии Милош Земан.

Читайте: Путин отреагировал на заявление Зеленского о заговоре СССР и фашистской Германии

В то же время посещение Москвы подтвердили главы 12 государств. В частности, руководители Сербии, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Россияне правда относят в этот список и главарей отобранных в Грузии самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии.

Впрочем, и на постсоветском пространстве не все приняли приглашение Кремля. Отказались президенты Азербайджана, Армении и Туркменистана. Все объясняют отказ пандемией коронавируса.

Именно из-за нее российские власти перенесли парад с 9 мая на 24 июня, а затем назначили на следующий день. 25 июня стартует начало всероссийского референдума по поправкам Конституции, цель которых — помочь Путину остаться у власти.

Около 80 ветеранов отправили на 14-дневный карантин перед парадом Победы, который должен пройти в Москве 24 июня.

Принудительная изоляция является частью мер, которые принимают для защиты президента России Владимира Путина от заражения коронавирусом.

Ветеранов отправили в один из пансионатов под Москвой. На параде Победы они будут контактировать с Путиным.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.