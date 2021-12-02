Прививки на границе: крымчане могут вакцинироваться в пункте пропуска

Мир не признал вакцину российского производства Спутник из-за плохого качества, но власти России вынуждают своих граждан вакцинироваться только им.

Отныне жители Крыма, которые являются гражданами Украины, могут приехать на административную границу и привиться качественной вакциной, признанной международным сообществом.

Супруги из Белогорска – первые посетители пункта прививки в сервисном центре Колончак на админгранице. Они хотели ехать прививаться в Херсон и сэкономили горючее на 200 км в обе стороны. Вакцинировались, как и хотели, вакциной Pfizer.

Медсестра и врач работают в Каланчакском центре медико-санитарной помощи. По будням с 9 до 16 часов будут принимать крымчан на админгранице.

Следует предоставить паспорт, код, декларацию с украинским врачом. Перед прививкой обязательна консультация.

– Люди могут прийти, заключить договор с врачом, вакцинироваться и получить сертификат, – рассказывает врач Наталья Жабицкая. – И потом свободно перемещаться в пределах Украины.

Въехавшие на материк жители полуострова без вакцинации установили приложение Вдома и должны пройти самоизоляцию или сделать тест.

Кабинет вакцинации открыт также на пункте въезда-выезда Чонгар.

В прошлом месяце в Херсонской области вакцинировалось до 200 жителей Крыма.

– Если будет спрос на прививку, то будет хорошо, – говорит заместитель председателя Херсонской ОГА Николай Якименко. – Но если спроса не будет, то держать здесь врачей, которые могут оказывать помощь в другом месте, не нужно.

На пункте пропуска Каланчак очередей нет. Россия ограничила въезд тем, кто не имеет на полуострове родственников.

Спикер Херсонского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Иван Швецов высказал предположение, что количество граждан, которые будут следовать из Крыма с целью вакцинироваться, увеличится.

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