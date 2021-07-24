Прививки от Covid-19 на Буковине: почему область не готова к пятой волне вакцинации

Черновицкая область тяжело пережила все три Covid-19 волны. И сейчас отстает в кампании по прививкам. Она пятая снизу.

Пункт прививки в Черновцах расположен рядом с автовокзалом в одном из спальных районов. Здесь желающим вакцинироваться приходится становиться в очередь. Буковинцев напугала новая волна Covid-19. Хотя и сомнений хватает.

Пункт в самом центре Черновцов работает еще с мая. Сначала как Центр выходного дня. Сейчас — ежедневно. За пол дня прививали более сотни, это столько, как раньше в выходные. Сюда приходят семьями и компаниями.

Черновицкая область всегда имела плохой рейтинг любой вакцинации. Впрочем, сейчас доступность процедуры изменит такую ​​статистику, надеются чиновники.

Впрочем, к пятой волне вакцинации готовы не все. В соседнем Прикарпатье, которое при всех коронавирусных волнах буквально захлебывалось от нашествия больных, до сих пор не работает треть пунктов, где можно получить прививку. В Украине 40% пунктов создано на бумаге, сообщили в Минздраве. Там советуют всем, кто пришел на прививку и не получил ее, обращаться на горячую линию министерства.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки в Украине диагностировано 745 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 51 ребенок и 20 медицинских работников.

В больницы за 24 часа попали 395 украинцев, а 394 человека выздоровели и были выписаны. К сожалению, 24 человека не смогли справиться с последствиями Covid-19 и скончались.

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