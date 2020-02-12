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Прививка от финансового кризиса. Как коронавирус повлияет на мировую экономику

Свежая статистика убийственного коронавируса составляет более тысячи смертей и почти 50 тыс. официально подтвержденных случаев заболеваний. Распространение вируса будет стоить глобальной экономике почти $300 млрд только в первом квартале этого года. Это положит конец непрерывному росту мирового ВВП, который длился 43 квартала подряд.

Экономисты уже подсчитывают финансовые убытки от недуга, которые уже достигают десятков миллиардов долларов. Китай выделил на борьбу с коронавирусом $10 млрд, половину суммы уже потратили. Из-за болезни акции Tesla упали на 20%. Но экономисты прогнозируют, что наоборот, болезнь может стать для мировой экономики прививкой от глобального финансового кризиса. Детали в сюжете Евгении Овчинниковой.

Напомним, всех эвакуированных из Китая украинцев могут изолировать на 14-дневный карантин в одном заведении.

 

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