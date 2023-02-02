Что будет дальше? Саммит Украина-ЕС состоится в Киеве уже завтра

3 февраля в Киеве пройдет ежегодный саммит Украина-ЕС. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала о саммите Украина-ЕС, который пройдет в Киеве.

Она объяснила, чего следует ожидать Украине и почему это уникальный случай в истории.

— По традиции, этот саммит должен был состояться в Брюсселе, но он будет в Киеве. Уже сегодня в столице почти полный состав европейской комиссии. Такая встреча проходит впервые, — добавила Ольга Стефанишина.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины рассказала, что накануне саммита комиссия согласует все секторальные вопросы, связанные с тем, чтобы продолжалась финансовую, торговую и экономическую поддержку ЕС на период военного положения в Украине.

— Весь день будет посвящен двусторонним, межправительственным консультациям, чтобы в ходе встречи обсудить поддержку ЕС формулы мира, мирного саммита, продления санкционной политики и военной помощи. А также подготовка переговоров о членстве в Евросоюзе. Уже сегодня будут объявлены важные решения, – рассказала Ольга.

Важно понимать, что нынешний саммит очень важен для Украины.

Это первая встреча в статусе страны-кандидата. Потому будут обсуждаться политические реформы, а семь пунктов будут ключевыми.

На сегодня европейская комиссия оценивает прогресс по каждому из семи пунктов. А уже весной ЕС предоставит официальный отчет.

Ключевые вещи — поддержка формулы мира, новые финансовые программы, первые шаги переговорных процессов о членстве Украины.

— Сегодня есть фундаментальное изменение, есть полное единство по глобальным решениям в отношении Украины. Это то, что Украина будет членом ЕС, Украина и ЕС будут стоять бок о бок в вопросах текущего и послевоенного восстановления Украины, — высказалась вице-премьер-министр.

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