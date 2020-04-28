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Факты / Видео / Украина / Общество

Что будет, когда снимут карантин в Украине: этапы ослабления ограничений

Выход из карантина есть, и даже не один. В мире существует три сценария, как жить дальше в условиях пандемии. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook. Первый — жесткий, как в Турции и Сингапуре, второй — либеральный, как в Швеции, третий — адаптивный, как в Чехии и Польше.

Жить по самому оптимальному сценарию мы сможем только если динамика заболеваемости не увеличится. Тогда уже с 12 мая карантин начнут ослаблять. Тогда и эпидемию укротим, и экономику начнем поднимать.

Подробности о выходе из карантина смотрите в сюжете Екатерины Рудешко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, почему украинские медики массово болеют коронавирусом.

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