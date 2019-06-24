Что необходимо для импичмента президенту и станет ли он реальностью

Президент Зеленский – первый, кто перешел от разговоров об импичменте к конкретным действиям и сам подал законопроект. Но не все так просто, ведь даже с последними принятыми документами устранить главы государства Украина почти нереально.

Закон об импичменте постоянно фигурировал в предвыборной кампании нынешнего президента. Поэтому на десятый день своей деятельности он подал в парламент свою законодательную инициативу, хотя Рада даже не внесла его в повестку дня.

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Зато приняла другой многострадальный законопроект о временных следственных комиссиях, в котором прописаны и моменты процедуры устранения. Говорят, учли там и президентские замечания и теперь импичмент впервые в истории Украины выписан процессуально.

Почти невозможен импичмент до сих пор. Ведь по конституции Украины, основания для такого шага – это лишь государственная измена или другое тяжкое преступление. Но кроме этого, в основном законе закреплены этапы процедуры и пройти каждый из них можно разве что теоретически. Все начинается просто – нужно не менее 226 подписей народных депутатов, чтобы инициировать письменное представление об импичменте.

Потом еще столько же голосов – чтобы инициировать процедуру отстранения от власти Президента. Далее все усложняется – уже конституционное большинство 300 парламентариев должны проголосовать, чтобы предъявить обвинение. И почти заоблачная цифра – 338 голосов, то есть 3/4 от состава Верховной Рады должны принять окончательное решение об импичменте. А еще – должны работать следственная комиссия, специальный прокурор; и свои решения должны дать Конституционный и Верховный суды.

Поэтому кроме принятия процессуальных законопроектов, следует изменить нормы самой Конституции. Это хорошо понимают в Администрации Президента. Здесь уверяют – от своей обещания не отступят и готовы комплексно менять законодательство и упрощать процедуры, в том числе об импичменте. Однако одновременно требовать снятия неприкосновенности с самих депутатов.

Как показывает зарубежная практика, даже в США чтобы объявить импичмент, надо собрать 2/3 голосов, а у нас 3/4. А в отдельных государствах отстраняют от власти не только за преступления или измену, а например, за нарушение Конституции или присяги. Но даже с такими сложными процедурами Украина никогда не имела полноценного закона об импичменте. И наконец имеет шанс его получить.

Напомним, 19 июня Верховная Рада продолжила рассматривать 4,5 тысячи поправок проекта Избирательного кодекса.

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