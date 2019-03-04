Что посмотреть в Париже: цены и любимые места туристов

Самое любимое место туристов – Эйфелева башня. За всю историю существования ее посетили более 300 миллионов туристов.

Чтобы подняться на башню, надо отдать 13 евро, а внизу можно гулять бесплатно сколько угодно.

Площадь под известной парижской достопримечательностью называется Марсовым полем. В 18 веке это было место парадов кадетов Военной академии. Сегодня здесь ежедневно отдыхают тысячи туристов. Среди них и группа украинских студентов, победивших в конкурсе Агро 2019, что второй раз организовал Благотворительный фонд Бориса Колесникова.

Не оставляет без эмоций и один из самых богатых и крупнейших музеев мира – Лувр. Интересно, что стеклянная пирамида, построенная 30 лет назад, у местных вызвала огромное недовольство. Сейчас же это главный вход в музей.

Смотрите: Смарт-аптека в Саудовской Аравии: робот читает рецепт и находит лекарство за 10 секунд

Обязательное место для посещения – сердце Франции Нотр-Дам-де-Пари. Собор Парижской Богоматери – главный католический храм. Здесь короновали Наполеона Бонапарта. Вход в святилище бесплатный. Но чтобы попасть внутрь, иногда приходится выстоять немалые очереди.

К слову, в Бразилии официально начался карнавал.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.