Что привлекает украинских трудовых мигрантов в Хорватии

Украинские заробитчани разведали новые страны для сезонной работы – едут собирать фрукты в Хорватию. Здесь сейчас нехватка рабочих рук, потому что государство активно инвестирует в сельское хозяйство, однако местное население все равно едет работать в западную Европу.

Хорват Томислав Павич говорит на украинском, почти как на родном, так как пять лет выращивал ягоды в Одесской области. Сегодня же показывает нам линию сортировки яблок в Хорватии.

Сканер быстро калибрует яблоки по размеру и цвету. Процесс происходит в воде, чтобы не повредить товар. А неидеальные яблоки пойдут на пюре и сок.

Здесь почти все делают роботы, люди как бы, следят за процессом, управляют транспортом и пакуют яблоки дорогих сортов. Технологии помогают преодолеть серьезную проблему Хорватии – недостаток рабочих рук. Однако, во время сбора урожая без людей не обойтись.

Теперь владение украинским языком помогает Томиславу искать рабочих в Украине.

Смотрите: Более €1 тыс. в месяц! Условия работы в Чехии и почему украинцы в тренде

Одесситка Ольга легко променяла работу в детском лагере на хорватские сады, приезжает уже второй сезон подряд. Александра приехала из Днепра впервые. Работа монотонная, но не слишком тяжелая. Этой осенью здесь работают 60 украинцев.

Новейшие технологии здесь внедряют при правительстве Хорватии и Евросоюза.

Чтобы получить государственные и европейские субвенции, надо быть готовыми к финансовым проверкам. В этот день здесь заместитель министра сельского хозяйства.

Чиновник говорит – хорватская аграрная стратегия не уникальна. Это модель, которую внедряют в странах Евросоюза.

Ежегодно в хорватское сельское хозяйство правительство и европейские фонды инвестируют более 600 млн евро.

Украинские же работники, которые здесь работают, говорят, для них важны не только высокие зарплаты, но и уважение.

Факты ICTV ранее писали о том, как работают и сколько зарабатывают украинские врачи в Чехии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.