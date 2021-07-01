Что делать, если у вас украли телефон: алгоритм по защите личных данных

Почти 64 тыс. краж телефонов официально зарегистрировали в прошлом году в Украине. Потеря самого смартфона — еще полбеды. Самая большая ценность сегодня — это данные, которые мы храним в телефонах. Контакты, фото, переписка, банковские счета и даже документы. Если частная информация попадет в руки злоумышленников — можно и деньги потерять, и стать жертвой шантажа.

В телефонах мы сохраняем все — семейные фото, доступ к банковским счетам и даже электронные документы. Поэтому потеря смартфона может нанести немало неприятностей.

От кражи не застрахован никто. Но заранее защитить свои данные и деньги может каждый.

Первое правило — надежный пароль. Специалисты советуют ставить шестизначный код, или пароль из цифр и букв. Его очень сложно взломать.

При этом графический ключ — худший способ защиты. Специалисты рассказывают, что у 80% людей один и тот же паттерн, поэтому пароль можно разгадать с 12 попыток.

Кроме того, через ваш номер телефона мошенники могут восстановить пароль и получить доступ к интернет-банкингу. Обычно мошенники просто перевыпускают краденую сим-карту, поэтому специалисты советуют привязать ее к паспорту.

Заранее настройте автоматические резервные копии, чтобы в случае потери телефона данные можно было быстро восстановить. Облачные сервисы как в Android, так и в Apple дают возможность это сделать. А еще обязательно включите функцию удаленного доступа.

Все эти действия не гарантируют, что вам вернут телефон. Но ваши счета, личные данные и фото будут в безопасности.

Если у вас украли гаджет, алгоритм действий таков:

удаленно заблокируйте телефон;

свяжитесь с оператором и заблокируйте сим-карту;

через компьютер или планшет измените пароли к вашим учетным записям и соцсетям.

обратитесь в банк и заблокируйте карту.

Затем напишите заявление в полицию. Для этого вам понадобится уникальный код IMEI, который стоит заранее переписать с коробки или посмотреть в настройках. Помните, что мошенники каждый раз придумывают новые способы обмана, поэтому следует быть бдительными и заботиться о безопасности смартфона заранее.

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