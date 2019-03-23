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Что делать, если не успели выбрать семейного врача до 1 апреля

Украинцам в селах не хватает семейных врачей. К тому же Минздраве напугал всех сообщением, что до 1 апреля нужно определиться с выбором медика, ибо только на тех, кто записался, государство будет выделять деньги. Поэтому все бросились в больницы.

Проблема в том, что в населенных пунктах часто лишь по одному семейному врачу, и мест у них уже нет. А за сверхурочное количество пациентов государство платит гораздо меньше.

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В Минздраве напоминают, заключить декларацию можно не только по месту регистрации, а там, где удобно. Например, возле работы. Также и в частной клинике или частном кабинете врача.

Ранее Факты ICTV писали о том, в каких частных клиниках можна выбрать семейного врача.

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