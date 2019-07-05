Что будет делать и сколько времени нужно – Нефьодов о новой должности

Какие шаги новый глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов считает важнейшими в должности. Что будет делать чтобы усовершенствовать таможенную службу, сколько для этого понадобится лет и главное – буде тли он менять команду, Максим Нефьодов рассказал в эксклюзивном интервью нашей журналистке Наталье Жуковской.

Прежде всего, планирует бороться с контрабандой и коррупцией в системе. Она съедает минимум пять млрд долларов госбюджета. И начать надо с кадров. Всех таможенников Нефьодов хочет перевести на контрактную службу с четкими условиями работы.

Планирует руководитель и коренным образом изменить таможенную инфраструктуру. Улучшить же условия для людей и установить больше сканеров, автомобильных весов, систем распознавания лица.

Максим Нефьодов убежден – таможенный кодекс необходимо обновить и работать по европейским правилам.

Воплотить в жизнь запланированные изменения Нефьодов рассчитывает примерно за два с половиной года. Главное говорит – чтобы бизнес был открыт к диалогу.

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Последние четыре с половиной года он работал в Минэкономразвития. Большинство срока – первым заместителем министра. Теперь молодой реформатор Максим Нефьодов – новый руководитель Государственной таможенной службы. С правительственного кабинета будет переезжать на следующей неделе.

Максим победил в конкурсе, ему 35 лет. С отличием закончил Киевский университет имени Шевченко и имеет степень магистра по специальности Экономическая теория. Именно он является инициатором внедрения системы ProZorro.

К слову, Максим Нефьодов, который победил в конкурсе на должность председателя Государственной таможенной службы, считает необходимым сократить количество таможен в Украине.

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