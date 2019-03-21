Что такое экзит-пол и как распознать социологов на выходах из участков

В день выборов будет проходить независимый Национальный экзит-пол, организованный тремя социологическими компаниями. На выходе из избирательных участков гражданам будут предлагать заполнить анкету с вопросом: за кого из кандидатов они отдали свой голос. И как только закроются участки, ровно в 20:00, телеканал ICTV, обнародует результаты. В 23:00 предоставят полные данные о предпочтениях украинцев. И организаторы национального экзит-пола надеются, что они будут совпадать с официальными результатами ЦИК.

Экзит-пол – в буквальном переводе – опрос на выходе, позволяет узнать политические предпочтения избирателей еще до объявления официальных результатов выборов. У людей, которые будут предлагать после выхода с участка заполнить анкету должны быть соответствующие документы и ящик со специальным логотипом. Туда будут складывать уже заполненные анкеты. Опрос письменный и анонимный.

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В этом году Национальный экзит-пол – уже пятнадцатый. Организуют его три известные компании: Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии и Центр экономических и политических исследований Разумкова. Мониторинг профинансировали международные организации, а это, как и репутация компаний – залог, что результаты будут беспристрастны и максимально точны.

– Это форма контроля общественности над честностью и объективностью выборов. Согласно нашим опросам, почти 70% граждан не верят в то, что выборы будут честными. Поэтому очень нужно такое объективное, открытое исследование, – отметила Ирина Бекешкина, директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

Интервьюеры опросят 17 тыс. украинцев. Будут останавливать каждого 12-го на участке. Исследование не будут проводить на зарубежных округах и спецучастках – в тюрьмах и больницах. Погрешность не должна превысить 2,5%. Но и разрыв между кандидатами, прогнозируют, минимален. А это большой соблазн для кандидатов подправить результаты в свою пользу.

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