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Что такое фитбокс: преимущества и чем полезен

Карантин в Украине не способствует занятиям спортом. Люди меньше ходят в спортзалы, действуют ограничения на групповые занятия и посещение бассейнов. В то же время эпидемия нас истощила, мы не привыкли так много сидеть дома, поэтому большинство людей нуждается в физической активности и психологической разрядки. Выход — фитбокс, в последнее время все больше увлекаются женщины.

Фитбокс — это спорт, объединяющий и единоборства, и фитнес. Это хорошая возможность поддерживать себя в форме без изнурительных и однообразных упражнений и одновременно овладеть навыками самообороны.

В фитбоксе работают все группы мышц, этот спорт развивает координацию и выносливость. К тому же, здесь тренер ставит ученикам удар и объясняет базовые принципы самообороны, которые не помешает девушкам.

Психологи говорят, фитбокс — это также возможность выплеснуть накопившиеся негативные эмоции и развить уверенность в себе.

Фитбокс не имеет возрастных ограничений и подходит людям с начальным уровнем физической подготовки, а отсутствие контактной работы — значительное преимущество такого спорта в условиях пандемии.

Проблемы украинских женщин-ученых

11 февраля отмечают Международный день женщин в науке. По данным Института статистики ЮНЕСКО, только 28% ученых в мире — женщины, в Украине же 46% женщин-ученых.

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