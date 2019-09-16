Что такое Пласт и зачем ему поддержка государства

В украинских скаутов – пластунов, начинается новый год. Здесь приглашают всех желающих и детей, и волонтеров, которых традиционно не хватает. Не хватает организации и государственной поддержки, которая была бы гораздо ощутимее с изменениями в законодательстве.

Однако не суждено, пластуны уверяют, что до сих пор работали и будут работать дальше, однако движение распространилось бы гораздо быстрее на всей территории Украины, если бы коммунальные учреждения и школы открывали двери, понимая, что Пласт – организация государственного значения.

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8 тыс. пластунов и 3 тыс. волонтеров. Аналог американских скаутов движение Пласт – одна из крупнейших детских организаций Украины.

Пластунов учат быть патриотичными, бережными к природе и ответственными гражданами. Организация функционирует преимущественно из благотворительных средств. В мае парламент принял государственное финансирование движения. Это бы помогло на льготных условиях пользоваться коммунальными учреждениями культуры и движение ширилось бы значительно быстрее. Ведь сейчас 60% всех пластунов – это лишь западный регион.

Однако уже в сентябре президент Зеленский ветировал закон. В Офисе главы государства объясняют, что против поддержки скаутской организации не выступают, но хотят, чтобы остальные национальные объединения имели одинаковые условия. Но механизма, как это сделать еще нет.

Сам Пласт готов отказаться от бюджетных денег, но для них крайне важно, чтобы украинское пластовое движение признало государство. Ведь здесь воспитывают патриотическую молодежь, которая боролась за независимость страны.

Среди известных пластунов глава УГКЦ Любомир Гузар, известный на весь мир экономист Богдан Гаврилишин. Пластуны были активными во время Революции достоинства, они защищают Украину и сейчас на Донбассе.

Пока же даже найти комфортное помещение для главного офиса Пласта в Киеве сложно. Сейчас это комнатка, которую владелец дома – пластун дал бесплатно. Без надлежащего ремонта, со старыми окнами, работают и руководители, и волонтеры, а на выходных занимаются дети.

Напомним, 30 мая нардепы приняли законопроект о признании и поддержке Пласта. За него проголосовало 228 народных депутатов.

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