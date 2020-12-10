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Что такое расстройства пищевого поведения и чем они опасны

Расстройства пищевого поведения — это класс психогенно обусловленных нарушений, связанных с процессом питания.

Вследствие потребления большого количества неполезных продуктов и несоблюдения здорового образа жизни, около 10% людей в мире страдают избыточным весом. По меньшей мере у 30 млн человек расстройства пищевого поведения.

Это может спровоцировать развитие булимии, анорексии, компрессионного расстройства.

Как минимизировать риски для здоровья

  1. Нужно наладить пищевой режим. Он должен быть систематическим: завтрак, обед и ужин. Важно не пропускать приемы пищи;
  2. Рацион питания зависит от особенностей организма. Если возникают проблемы с подбором продуктов — обратитесь к врачу-диетологу;
  3. Чтобы наладить свое питание, стоит делать чистые интервалы между приемами пищи, то есть избегать частых перекусов и не заедать стресс;
  4. Не менее важный пункт — вода. Организм теряет влагу, поэтому необходимо употреблять достаточное количество воды, чтобы потом не компенсировать недостаток жидкости пищей;
  5. Необходимо выделять около 20 мин на прием пищи, чтобы организм успел насытиться;
  6. Соблюдать режим дня.

Как распознать пищевое расстройство

Предотвратить пищевые расстройства гораздо легче, чем лечить их, поэтому необходимо обращать внимание на некоторые тревожные звоночки. Сначала они связаны не с пищей — это прежде всего устойчивое негативное психоэмоциональное состояние, на фоне которого и развиваются болезни.

Затем появляются следующие симптомы: раздражительность, негативное отношение к жизни, концентрация на еде, быстрый набор или потеря веса, сужение интересов, безразличие к тому, что раньше интересовало.

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