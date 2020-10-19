Что такое свободная экономическая зона и нужна ли она Донбасса

Президент Владимир Зеленский планирует во время местных выборов провести опрос. Один из вопросов — нужна Донбасса свободная экономическая зона.

Эксперты объяснили, что создание свободной экономической зоны означает почти отсутствие налогов, специальный таможенный режим, особые условия миграционной политики, специальные правительственные субсидии и программы для бизнеса, а еще — действие отдельного законодательства в хозяйственной деятельности.

Обычно такие программы вводят для развития депрессивного региона, чтобы остановить миграцию и удержать бизнес.

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Однако аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич и экономический эксперт Андрей Новак не советуют ждать инвестиционного бума в Донбассе.

По их словам, сейчас в Украине подобных зон более 20, однако экономического чуда регионам они не принесли.

В ходе опроса на Опендатабот более 120 тыс. украинцев ответили на пять вопросов президента Владимира Зеленского.

В частности, большинство против создания свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей — таких более 75 тыс.