Что происходит в Борисполе после катастрофы самолета МАУ

Во время брифинга в аэропорту Борисполь представители МАУ не скрывали слез, так как был очень мощный экипаж на борту. Среди погибших только двое украинских пассажиров, не считая девяти членов экипажа, остальные – иностранцы.

В авиакомпании уверены, что трагедия с самолетом не связана с конфликтом в Иране, ведь если бы была какая-то угроза – рейс бы отменили. Самолет 2016 выпуска. Технические службы и пилоты проверяли его перед вылетом.

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Самолет очень быстро набрал высоту, поэтому в МАУ отмечают, что вероятность ошибки или технической неисправности была крайне мала.

С родственниками двух пассажиров и с членами экипажа сейчас работают психологи. Ведь в восемь утра людям, которые встречали пассажиров в аэропорту, не сообщили о падении самолета.

Напомним, на борт самолета МАУ Boeing 737-800, потерпевшего катастрофу в Иране, не сели два человека.

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