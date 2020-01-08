Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Происшествия

Что происходит в Борисполе после катастрофы самолета МАУ

Во время брифинга в аэропорту Борисполь представители МАУ не скрывали слез, так как был очень мощный экипаж на борту. Среди погибших только двое украинских пассажиров, не считая девяти членов экипажа, остальные – иностранцы.

В авиакомпании уверены, что трагедия с самолетом не связана с конфликтом в Иране, ведь если бы была какая-то угроза – рейс бы отменили. Самолет 2016 выпуска. Технические службы и пилоты проверяли его перед вылетом.

Читайте: Самолет МАУ разбился в Иране – реакция мировых СМИ

Самолет очень быстро набрал высоту, поэтому в МАУ отмечают, что вероятность ошибки или технической неисправности была крайне мала.

С родственниками двух пассажиров и с членами экипажа сейчас работают психологи. Ведь в восемь утра людям, которые встречали пассажиров в аэропорту, не сообщили о падении самолета.

Напомним, на борт самолета МАУ Boeing 737-800, потерпевшего катастрофу в Иране, не сели два человека.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Мы ждали, что Игорь утром прилетит из Тегерана – отец погибшего бортпроводника
Небо было открыто: до и после катастрофы в Иране садились и взлетали самолеты
Катастрофа в Иране: Супрун рассказала, как пережить последствия трагедии
Биография Дениса Лыхно – бортпроводника упавшего в Иране Boeing 737
Авиакатастрофа в Иране: что известно о бортпроводнике МАУ Юлии Сологуб
Авиакатастрофа МАУ в Иране: что известно о командире Владимире Гапоненко
Мария Микитюк – биография стюардесы разбившегося Boeing 737 МАУ
Катастрофа в Иране: кто должен расследовать падение самолета МАУ

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка