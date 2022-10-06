Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Україна / Политика

Что считается коллаборационизмом: разъяснение от Минюста

Анастасия Гевко редактор ленты Яна Брензей Ведущая Вікна Новини

Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец рассказала, какие именно действия жителей оккупированных территорий будут квалифицировать как коллаборационизм.

Об этом она сообщила ведущей Вікна-новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона в четверг, 6 октября.

– Самый первый законопроект, которым было предусмотрено наказание за коллаборационизм, был реакционным. Если вы помните, он принимался в марте и был сильно раскритикован как правовым сообществом, так и правозащитниками, – рассказала Коломиец.

Она добавила, что все поняли, что необходимо менять закон. Основные моменты были в непонимании того, какие именно действия могут повлечь за собой ответственность.

– Так, люди спрашивали: а если я, к примеру, продаю на вокзале морковь и получаю за это деньги, неужели я буду нести ответственность. Или если я работаю в коммунальном предприятии и выхожу на работу, неужели я буду наказан за это. Собственно, с этой целью были разработаны законопроекты как народными депутатами, так и правительством для того, чтобы уточнить все эти моменты, – отметила чиновница.

Замминистра сообщила, что все прекрасно понимают, что люди, которые оказались в условиях оккупации, которые, вероятнее всего, лишь ценой жизни могут выехать оттуда, не могут быть преданы такому непониманию закона. 

А потому законопроектами в Раде предлагается усовершенствовать, дать больше понимания, какие действия подпадают под наказание за коллаборационизм и что именно не подпадает. 

Так, правительством зарегистрирован законопроект, где четко определено, какая именно деятельность и даже работа в условиях оккупации не будет потом квалифицирована как преступление. 

В то же время народными депутатами зарегистрирован законопроект, который, собственно, уточняет 111 статью, чтобы она не дублировалась, к примеру, с госизменой. 

– Ответственность должны нести те люди, которые занимали и занимают по собственной воле те или иные руководящие должности. Человек, который работает в кафе и обеспечивает жизнедеятельность города, делая это вынужденно, потому что понимает, что иного выхода нет, а также иные сервисы, ответственности не будет, – подчеркнула Коломиец. 

Она добавила, что тут есть большая разница с тем, когда человек умышленно занимает те или иные должности, передает какую-либо собственность в руки оккупанта и помогает проводить псевдореферендум или заставляет людей получать российские паспорта – это преступники.

Основное, по словам замминистра, состоит в том, что человек совершает свои действия умышленно и всеми своими действиями, своей публичной позицией это подтверждает.

Читайте
СБУ разоблачила коллаборантку, сдавшую врагу 23 патриотов на Херсонщине

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Как взрыв на Крымском мосту повлияет на ход войны – 5 последствий
Как взрыв на Крымском мосту повлияет на ход войны – 5 последствий
До и после: спутниковые снимки Крымского моста сегодня
До и после: спутниковые снимки Крымского моста сегодня
Почему Россия проигрывает войну: эксперты назвали причины успеха ВСУ
Почему Россия проигрывает войну: эксперты назвали причины успеха ВСУ
Разрушен основной символ власти Путина: западные эксперты о взрыве на Керченском мосту
Разрушен основной символ власти Путина: западные эксперты о взрыве на Керченском мосту
Поврежденный Крымский мост и взрывы в Андреевке: 227-й день войны (онлайн)
Поврежденный Крымский мост и взрывы в Андреевке: 227-й день войны (онлайн)
Оккупант о потерях РФ на войне: Только с человеком познакомился – уже либо 300-й, либо 200-й
Оккупант о потерях РФ на войне: Только с человеком познакомился – уже либо 300-й, либо 200-й
На Херсонщине больницы не могут справиться с потоком раненых оккупантов — Генштаб
На Херсонщине больницы не могут справиться с потоком раненых оккупантов — Генштаб
Страны-партнеры Украины должны открыть для ВСУ свои запасы оружия – МИД Литвы
Страны-партнеры Украины должны открыть для ВСУ свои запасы оружия – МИД Литвы
Знайшли помилку в тексті?
Помилка