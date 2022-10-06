Что считается коллаборационизмом: разъяснение от Минюста

Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец рассказала, какие именно действия жителей оккупированных территорий будут квалифицировать как коллаборационизм.

Об этом она сообщила ведущей Вікна-новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона в четверг, 6 октября.

– Самый первый законопроект, которым было предусмотрено наказание за коллаборационизм, был реакционным. Если вы помните, он принимался в марте и был сильно раскритикован как правовым сообществом, так и правозащитниками, – рассказала Коломиец.

Она добавила, что все поняли, что необходимо менять закон. Основные моменты были в непонимании того, какие именно действия могут повлечь за собой ответственность.

– Так, люди спрашивали: а если я, к примеру, продаю на вокзале морковь и получаю за это деньги, неужели я буду нести ответственность. Или если я работаю в коммунальном предприятии и выхожу на работу, неужели я буду наказан за это. Собственно, с этой целью были разработаны законопроекты как народными депутатами, так и правительством для того, чтобы уточнить все эти моменты, – отметила чиновница.

Замминистра сообщила, что все прекрасно понимают, что люди, которые оказались в условиях оккупации, которые, вероятнее всего, лишь ценой жизни могут выехать оттуда, не могут быть преданы такому непониманию закона.

А потому законопроектами в Раде предлагается усовершенствовать, дать больше понимания, какие действия подпадают под наказание за коллаборационизм и что именно не подпадает.

Так, правительством зарегистрирован законопроект, где четко определено, какая именно деятельность и даже работа в условиях оккупации не будет потом квалифицирована как преступление.

В то же время народными депутатами зарегистрирован законопроект, который, собственно, уточняет 111 статью, чтобы она не дублировалась, к примеру, с госизменой.

– Ответственность должны нести те люди, которые занимали и занимают по собственной воле те или иные руководящие должности. Человек, который работает в кафе и обеспечивает жизнедеятельность города, делая это вынужденно, потому что понимает, что иного выхода нет, а также иные сервисы, ответственности не будет, – подчеркнула Коломиец.

Она добавила, что тут есть большая разница с тем, когда человек умышленно занимает те или иные должности, передает какую-либо собственность в руки оккупанта и помогает проводить псевдореферендум или заставляет людей получать российские паспорта – это преступники.

Основное, по словам замминистра, состоит в том, что человек совершает свои действия умышленно и всеми своими действиями, своей публичной позицией это подтверждает.

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