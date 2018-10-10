Что сделал в ПАСЕ Гончаренко и за что украинцы тролили журналистку росТБ
Дебаты по новым правилам в Парламентской ассамблее Совета Европы продолжались с самого утра.
Часть делегатов в своих выступлениях говорили – речь не идет о России. Россия здесь ни к чему. ПАСЕ думает над тем, как сохранить принципы Совета Европы.
Другие говорили – ПАСЕ это площадка для диалога. Нельзя исключать из него страны. Россия должна вернуться.
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Противники решения обращают внимание на странную ситуацию. Среди сотен предложений, какие правила надо обновить, комиссия выбрала именно касающиеся санкционной процедуры. Хотели ее усложнить – тем самым исключить введение санкций против России.
Обсуждение обернулись как минимум тактической победой официального Киева. Предложение докладчика – отправить инициативу на доработку.
К слову, делегация Украины в ПАСЕ спела гимн во время включения РосТВ.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!