Чтобы родители не прятались от снарядов! История трех украинских воинов

Когда война пришла в их дом, они пошли его защищать. Кто-то – сразу после начала российской агрессии, кому сначала даже отказали в военкомате, ибо был слишком юным. У каждого из них за спинами в буквальном смысле – родной дом.

Федорович – с Луганщины, и хотя его город не был оккупирован, но российской агрессии мужчина не простил и пошел воевать за родную землю. Он – старший боец ​​батальона Айдар.

Андрей подписал контракт два года назад. Война коснулась его родной город. Оно было оккупированным, раненых из Дебальцево везли, прежде всего, сюда. Войны не было, считает Андрей, если бы люди не поверили бешеной российской пропаганде, а некоторые чиновники и силовики не стали коллаборационистами и не способствовали российским оккупантам.

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Мужчина не хочет, чтобы его родители снова прятались от российских снарядов, поэтому он здесь. А обстрел может начаться в любой момент. На днях российские оккупанты применили подствольные гранатометы и повредили укрепления. Хорошо, что в это время у места, куда попал выстрел ВОГ-25, никого не было. Также противник часто бьет из ручных противотанковых гранатометов.

Когда началась война, Евгению было 18. Он пошел в военкомат родного городка в Луганской области и попросился на передовую. Военком ему отказал, сказали, слишком юный. Парень подписал контракт в 2016 году. Через полтора месяца контракт закончится. Евгений хочет поехать домой. Говорит, хочет немного отдохнуть и восстановить здоровье. Имеет контузию, носит несколько обломков в теле.

У каждого из этих мужчин за плечами родной дом. Они не стали прятаться от боевых действий. Каждый из них воюет, чтобы освободить родной Донбасс от оккупантов и начать восстанавливать его.

К слову, бронежилет и каска могут не спасти! Какое оружие применяет враг на Донбассе.

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